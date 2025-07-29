İçişleri Bakanlığı yurt dışı eğitim programına katılmak üzere Bilecik'in İnhisar ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam İrem Ayşegül Çetin'e veda programı düzenlendi.

İrem Ayşegül Çetin, İçişleri Bakanlığı yurt dışı eğitim programı kapsamında ilçeden ayrılmadan önce mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen veda buluşmasında Kaymakam Çetin, ilçeye verdikleri katkılardan dolayı muhtarlara teşekkür etti. Kaymakam Çetin, konuşmasında muhtarların yerel yönetimlerdeki önemli rollerine değinerek, "İlçemizin gelişimi için gösterdiğiniz gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşmada, emekliye ayrılacak olan İlçe Özel İdare Müdürü Erol Kazan da unutulmadı. İlçeye uzun yıllar hizmet eden Kazan'a sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik temennisinde bulunuldu. - BİLECİK