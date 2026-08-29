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Buharkent Kaymakamı Yaş İncir Hasadını Yerinde İnceledi

Buharkent Kaymakamı Yaş İncir Hasadını Yerinde İnceledi
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde devam eden yaş incir hasadını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'ndeki bahçelerde üreticilerle bir araya geldi. Hasat süreci hakkında bilgi alan Kaymakam, üreticilere teşekkür ederek bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaş incir hasadı devam ederken, Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'ndeki incir bahçelerini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Feslek Mahallesi'nde devam eden yaş incir hasadını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerden hasat süreci ve incir üretimi hakkında bilgi alan Kaymakam Haydaroğlu, sezonun verimli geçmesi temennisinde bulundu. Üreticilerle sohbet eden Kaymakam Haydaroğlu, emekleri dolayısıyla üreticilere teşekkür ederek bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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