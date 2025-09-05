Haberler

Kaymakam Güzel, Evde Eğitim Gören Öğrenciyi Ziyaret Etti

Kaymakam Güzel, Evde Eğitim Gören Öğrenciyi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel, sağlık durumu nedeniyle evde eğitim gören Yağmur Ok'u evinde ziyaret etti. Öğrenciye tablet ve hediyeler veren Güzel, ailenin eğitim sürecine olan katkılarını takdir etti.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, sağlık durumu nedeniyle evde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Yağmur Ok'u evinde ziyaret ederek eğitim süreci ve sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı. Ziyarette öğrenciyle yakından ilgilenen Kaymakam Güzel, Yağmur'a tablet bilgisayar ve çeşitli hediyeler verdi. Aileyle de sohbet eden Güzel, "Yağmur evladımız için rabbimden şifalar diliyoruz. Bizler her zaman yanınızdayız ve her türlü desteğe hazırız. Çocuğumuzun eğitiminden geri kalmaması için gösterilen gayreti çok kıymetli buluyoruz. Bu süreçte fedakarca emek veren annesine, babasına ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

