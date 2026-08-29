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Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Tanyeri Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Üzümlü Kaymakamı Hökelekli, Tanyeri Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, sorumluluk bölgesindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karakolda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzetin Gül tarafından karşılanan Hökelekli, görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu ve ilçenin huzur ve güvenliği için çalışan personele teşekkür etti.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tanyeri Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Karakolda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzetin Gül tarafından karşılanan Hökelekli, karakolun sorumluluk bölgesindeki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görev yapan jandarma personeliyle de bir araya gelen Hökelekli, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Hökelekli, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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