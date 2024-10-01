Kaymakam Gündoğdu, Ataeymir Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ataeymir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kaymakam Gündoğdu, yerel halkla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinde mahalle sakinleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Gündoğdu, insanların günlük yaşamlarını ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek onlara çözüm önerileri sunmaya çalıştı. Mahalle halkı da, değişik pek çok konuda düşüncelerini ve taleplerini aktarma fırsatı buldu. Kaymakam Gündoğdu, vatandaşların kendilerine ilettikleri talep ve önerileri değerlendirileceğini belirterek, "Bizim için en önemli olan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır" diyerek her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı. Bu tür mahalle ziyaretlerinin, vatandaşlarla kurulan iletişimi güçlendirmek ve yerel sorunlara yerinde çözüm bulmak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündoğdu, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Ataeymir Mahallesi sakinleri ise mahallelerine Kaymakam Gündoğdu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN