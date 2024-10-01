Üye Girişi
Haberler

Kaymakam Gündoğdu, Ataeymir Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Gündoğdu, Ataeymir Mahallesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ataeymir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında sorun ve talepleri dinleyen Gündoğdu, yaşam kalitesinin artırılması için vatandaşlarla çözüm odaklı iletişim kurduklarını belirtti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Ataeymir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kaymakam Gündoğdu, yerel halkla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinde mahalle sakinleriyle samimi bir atmosferde bir araya gelen Gündoğdu, insanların günlük yaşamlarını ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek onlara çözüm önerileri sunmaya çalıştı. Mahalle halkı da, değişik pek çok konuda düşüncelerini ve taleplerini aktarma fırsatı buldu. Kaymakam Gündoğdu, vatandaşların kendilerine ilettikleri talep ve önerileri değerlendirileceğini belirterek, "Bizim için en önemli olan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır" diyerek her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı. Bu tür mahalle ziyaretlerinin, vatandaşlarla kurulan iletişimi güçlendirmek ve yerel sorunlara yerinde çözüm bulmak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Gündoğdu, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Ataeymir Mahallesi sakinleri ise mahallelerine Kaymakam Gündoğdu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Gündoğdu Yerel Haberler Politika Karacasu Ataeymir Gündoğdu Yerel Yaşam

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });