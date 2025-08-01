Kaymakam Gülnar, Yukarıtopraklı Köyü'nü Ziyaret Etti
Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Fatih Gülnar, Yukarıtopraklı Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek köyün durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Taleplerin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacağını açıkladı.
Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Fatih Gülnar, Yukarıtopraklı Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyarette köyün genel durumu hakkında muhtardan bilgi alan ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyen kaymakam Gülnar, taleplerin çözüme kavuşması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel