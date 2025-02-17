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Kaymakam Güldoğan Salihli'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakam Güldoğan Salihli'de Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, Hasalan, Kapancı ve Sart mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Güldoğan, çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ziyaretlerine devam Kaymakam Ali Güldoğan, Hasalan, Kapancı ve Sart mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Güldoğan, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Hasalan, Kapancı ve Sart mahalleleri ile devam etti. Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Güldoğan, kurum amirleriyle birlikte sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve takip edileceğini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Güldoğan'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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