Kaymakam Güldoğan Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Adala, Dombaylı ve Taytan Mahallelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. İhtiyaçların yerinde tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapan Güldoğan, iletilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaret programı kapsamında Adala, Dombaylı ve Taytan Mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahalle muhtarlarından bilgi alan Kaymakam Güldoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Ali Güldoğan, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte mahallelerde iletilen sorunların çözümü için gerekli çalışmaların başlatılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Ziyaretlerde Kaymakam Güldoğan'a İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile ilgili kurumların amirleri eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
