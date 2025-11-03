Haberler

Kaymakam Evlice, Çamdibi İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Kaymakam Evlice, Çamdibi İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
Güncelleme:
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Çamdibi İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte Çamdibi İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Evlice, ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve derslerinde başarılar diledi. Öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Evlice, okulda yürütülen çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirdi. - BALIKESİR

500
