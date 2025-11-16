Kaymakam Erdoğan, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, şehit Havacı Er Nurettin Manaz'ın ailesini ziyaret etti.

Karakoyunlu Kaymakamı Fatih Erdoğan, 1990 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Şehit Havacı Er Nurettin Manaz'ın Kerimbeyli köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, bir süre sohbet ederek aile bireylerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Erdoğan, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette Kaymakam Erdoğan'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Harun Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Veli Çağlar ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulbaki Dursun eşlik etti. - IĞDIR