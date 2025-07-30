Kaymakam Ekinci'den şehit ailesine ziyaret

Ağrı'ya bağlı Doğubayazıt ilçesi Kaymakamı Murat Ekinci, şehit ailesini ziyaret etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kaymakam Murat Ekinci, şehit Mehmet Salih İrvül'ün ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, şehidin babası İsmail İrvül ve sağlık sorunları bulunan annesi Fatma İrvül ile yakından ilgilenen Kaymakam Ekinci, devletin şehit ailelerine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Aile ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Ekinci, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetler, hepimiz için kutsaldır. Kapılarımız da, gönüllerimiz de her zaman sizlere açıktır" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaret, şehit ailesine moral olurken, devletin sıcak yüzünü bir kez daha hissettirdi. - AĞRI