Kaymakam Duru'dan veda ziyareti - Haberler

Çankaya Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, ilçedeki görev süresinin son gününde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin, Ayhan Arslan ve Meclis Üyesi Ayhan Duran ile birlikte; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Çankaya Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Çerkezköy Kaymakam'ı Murat Duru'yu Oda'da ağırladı.

Yeni görev yerinde başarılar diledi

Kaymakam Duru'ya hizmetleriyle ilçeye kattığı değer için teşekkürlerini ileten Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Kaymakamımız Sayın Murat Duru, yaklaşık 9 ay önce ilçemizde göreve başladı. Görev süresi içerisinde ilçemiz için çok kıymetli hizmetlerde bulundu. Güler yüzü, samimiyeti ve ilçeye değer katma arzusu ile Çerkezköylü hemşehrilerimizin de gönlünü kazandı. İlçemizde görev aldığı süre boyunca gerçekleştirdiği hizmetler için kendisine teşekkür ederiz. Yeni görev yeri olan Çankaya Kaymakamlığı'nda da başarıları dileriz" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel