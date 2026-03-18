Tercan Kaymakamı Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, ilçede şehit ailesine iftar ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Duman, eşi Bayram Duman ve Kaymakam Adayı Nihal Özer ile birlikte, 2018 yılında Çukurca'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayraci'nin ailesine misafir oldu.

İftar programında şehit ailesiyle bir araya gelen Duman, yemek sonrası aile bireyleriyle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Bayraci ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Duman ve beraberindekilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı