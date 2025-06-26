Kaymakam Dilekli'den duygusal veda: Şehit Yusuf Ataş'ın mezarı başında helallik aldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine atanan Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, ilçeye veda ederken son ziyaretini şehit Yusuf Ataş'ın mezarına yaptı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine atanan Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, ilçeye veda ederken son ziyaretini şehit Yusuf Ataş'ın mezarına yaptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde görev yapan Kaymakam Mustafa Dilekli, Muğla'nın Seydikemer ilçesine atanması dolayısıyla ilçeye veda etti. Dilekli, veda öncesinde son ziyaretini şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın mezarına yaptı. Şehidin kabri başında dua eden Dilekli, şehide olan vefa ve minnet duygularını ifade etti. Öte yandan, Kaymakam Dilekli'nin, Şehit Yusuf Ataş'ın Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düştüğü gün hayatını birleştirdiği öğrenildi.

Görev süresi boyunca şehit aileleriyle yakın ilişki kuran Dilekli'den sonra Kovancılar Kaymakamlığı görevine ise Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdülhamid Uyar atandı. Uyar'ın önümüzdeki günlerde ilçedeki görevine başlaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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