Kaymakam Deniz Pişkin, Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Etti

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Melenağzı Köyünde hasta ve yaşlıları ziyaret etti, ihtiyaçlarını sordu geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, Kaymakam Deniz Pişkin, ilçedeki hasta ve yaşlıları unutmadı. Gerçekleştirilen ziyaretler sırasında Kaymakam Pişkin, vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve taleplerini dinledi. Deniz Pişkin, ziyaret ettiği tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlıklarının en kısa sürede düzelmesini temenni etti. - DÜZCE