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Kaymakam Demirtaş, Gelekçi ailesinin mutluluğuna ortak oldu

Kaymakam Demirtaş, Gelekçi ailesinin mutluluğuna ortak oldu
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi'nin yeğeni Ali Zafer Gelekçi'nin düğün törenine katılarak aileyi yalnız bırakmadı. Düğünde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi'nin yeğeni Ali Zafer Gelekçi'nin düğün törenine katılarak aileyi anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Küçük Aküzüm Köyü Muhtarı Teoman Gelekçi'nin ağabeyi, Kıbrıs Gazisi Atalay Gelekçi'nin oğlu Ali Zafer Gelekçi'nin düğün merasimine katılarak Gelekçi ailesinin sevincine ortak oldu. Yoğun katılımın olduğu düğün töreninde birlik ve beraberlik görüntüleri dikkat çekti.

Kaymakam Demirtaş'ı düğün alanında karşılayan Muhtar Teoman Gelekçi, misafirini yörede büyük sevgiyle söylenen "Hoşgelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" türküsüyle karşıladı. Samimi ve sıcak anların yaşandığı karşılama, davetliler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Düğün boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Demirtaş, davetlilerle sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Yeni evlenen Ali Zafer Gelekçi ve eşini tebrik eden Demirtaş, genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Geleneksel düğün atmosferinin yaşandığı programda aile fertleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Kaymakam Demirtaş, düğün töreninin ardından davetlilere iyi dileklerini ileterek programdan ayrıldı.

Gelekçi ailesi ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam İsmail Demirtaş'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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