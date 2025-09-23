Haberler

Kaymakam'dan Fedakârlık Örneği: Hasta Kadına Ziyaret

Kaymakam'dan Fedakârlık Örneği: Hasta Kadına Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki annesi ve 75 yaşındaki eşine bakan kadına Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Pişkin, ailenin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesine ve 75 yaşındaki kocasına bakan kadına Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin özel bir ziyarette bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede aile ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesi ve 75 yaşındaki engelli eşine sevgiyle bakan bir kadını ziyaret etti. Özel bir ziyaret gerçekleştiren kaymakam Pişkin, kaymakamlık olarak aileye gerekli desteklerin verileceğini belirterek, "Kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesine ve 75 yaşındaki engelli eşine sevgiyle bakan Sevim teyzemizi evinde ziyaret ettim onun sabrı, fedakarlığı ve gönül büyüklüğü hepimize ders olacak nitelikte. Allah kendisinden razı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.