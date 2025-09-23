Kaymakam'dan Fedakârlık Örneği: Hasta Kadına Ziyaret

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesine ve 75 yaşındaki kocasına bakan kadına Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin özel bir ziyarette bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede aile ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesi ve 75 yaşındaki engelli eşine sevgiyle bakan bir kadını ziyaret etti. Özel bir ziyaret gerçekleştiren kaymakam Pişkin, kaymakamlık olarak aileye gerekli desteklerin verileceğini belirterek, "Kendisi de hasta olmasına rağmen 97 yaşındaki yatalak annesine ve 75 yaşındaki engelli eşine sevgiyle bakan Sevim teyzemizi evinde ziyaret ettim onun sabrı, fedakarlığı ve gönül büyüklüğü hepimize ders olacak nitelikte. Allah kendisinden razı olsun" dedi.