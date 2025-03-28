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Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret

Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret
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Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Ramazan ayı süresince şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de dertlerini dinledi hem de devletin elinin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin üzerinde olduğunu gösterdi.

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Ramazan ayı süresince şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de dertlerini dinledi hem de devletin elinin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin üzerinde olduğunu gösterdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz ile birlikte ilçedeki şehit aileleri ve gazilere ramazan ayı boyunca iftar ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Dalak son ziyaretlerini şehit polis kızı Emine Yüksel ve Gazi Mustafa Gürsoy'a gerçekleştirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin evlerinde iftar yemeğinde buluşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, şehit ve gazi ailelerinin her zaman devlet olarak yanlarında olduklarını ifade ederek, "Ramazan ayı süresince eşim ile birlikte ilçemizdeki şehit ve gazi ailelerimizin evlerine misafir olduk. Dert ve sorunlarını dinledim. Devler olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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