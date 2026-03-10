Haberler

Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret

Güncelleme:
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte gazilerin ve şehit ailelerinin evlerine konuk olarak onların dert ve sorunlarını dinliyor.

Bu kapsamda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Kıbrıs Gazisi Mehmet Akçal ve ailesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Dalak, Gazi Mehmet Akçal ile uzun süre sohbet ederek gönül ve sevgi bağlarını pekiştirdi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Halil Dalak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerimizle her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz. Ramazan ayının manevi atmosferinde kendilerini ziyaret ederek gönül birliğimizi daha da güçlendirmek istedik. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Kaymakam Halil Dalak'ın ziyaretine Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
