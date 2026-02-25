Haberler

Kaymakam Dalak şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Ramazan ayı kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Ramazan ayı kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. İlçede gönül köprüleri kuran Dalak çifti, ailelerin talep ve sorunlarını dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Tırazlar Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Kazım Sayın ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gazinin hatıraları dinlenirken, aile bireyleriyle yakından ilgilenildi.

Kaymakam Dalak daha sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde şehit ailesi Rıfat Şahin ve yakınlarını ziyaret ederek sohbet etti. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Halil Dalak, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Ramazan ayı süresince gönül köprüsü kurarak bu mübarek ayda kendilerini ziyaret edip sohbet ettik. Ailelerimizin sorunlarını dinledik ve her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik." dedi.

Kaymakam Dalak'ın ziyaretlerine Sarıgöl İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsat Açıkgöz de eşlik etti. - MANİSA

