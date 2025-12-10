Burhaniye Kaymakamı Atilla'dan eğitim faaliyetlerini destekleme derneğine ziyaret

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği'ni ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Cumali Atilla, Dernek Başkanı Yücel Aras ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette, ilçedeki eğitim faaliyetlerine verilecek destekler ve yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaymakam Atilla, misafirperverliklerinden dolayı Dernek Başkanı Yücel Aras ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR