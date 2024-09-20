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Kaymakam Çelik, Yalnız Yaşayan Meryem Teyzeyi Ziyaret Etti

Kaymakam Çelik, Yalnız Yaşayan Meryem Teyzeyi Ziyaret Etti
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Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, Bağlarpınarı köyünde tek başına yaşayan Meryem teyzeyi ziyaret ederek yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli yardımları talep etti. Yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Koray Çelik, ilçeye bağlı Bağlarpınarı köyünde tek başına yaşayan Meryem teyzeyi ziyaret etti.

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik Bağlarpınarı köyünde tek başına yaşayan ve yaşam koşulları kötü olan Meryem teyzeyi ziyaret etti. Kış mevsimi öncesinde yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve bakımının üstlenilmesi amacıyla ziyarette bulunan Kaymakam Koray Çelik, ihtiyaçları tespit edilerek gerekli yardımların sağlanması amacıyla talimat verdi. Meryem teyzeyi ziyaret eden Kaymakam Çelik yaşam şartlarını bizzat inceleyerek uygun barınma alanına yerleştirilmesi için gerekli çalışmayı ivedi şekilde başlattı. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Çelik, devletin sosyal sorumluluk projeleriyle bu tür desteklerin devam edeceğini ifade etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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