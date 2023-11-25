Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, köylere yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Köylerimizin sorunlarına en doğru ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam Bilici: 'Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için hep birlikte çalışıyoruz'

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, köylere yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Köylerimizin sorunlarına en doğru ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Emirdağ Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı meclis toplantısı Kredi ve Yurtlar Kurumu konferans salonunda il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları ile gerçekleştirildi. Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katılım sağladı. Toplantı çerçevesinde 2024 yılı plan ve tahmini bütçe değerlendirmesi yapıldı. Köylerdeki yatırım çalışmaları, ihtiyaç ve sorunların konuşulduğu toplantıda Bilici muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşların en iyi ve en kaliteli hizmete her zaman hak ettiğini söyleyen Bilici sözlerine şu şekilde devam etti:

"Köylerimizin sorunlarına en doğru ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için hep birlikte çalışıyoruz. Hizmetlerin daha da artması ve yerini bulabilmesi için hep birlikte el birliği ile çalışmaya da devam edeceğiz."

Oy birliği ile kabul edilen 2024 yılı plan ve bütçe görüşmelerinin ardından Bilici'nin katılan herkese teşekkür etmesi ile toplantı son buldu. - AFYONKARAHİSAR