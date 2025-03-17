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Kaymakam Bahar, Gençlerle İftar Programında Bir Araya Geldi

Kaymakam Bahar, Gençlerle İftar Programında Bir Araya Geldi
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Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, ilçe müftülüğünce düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelerek başarılı olmanın yollarını ve akademik çalışmanın önemini vurguladı.

Hisarcık Kaymakamı Muhammed Samet Bahar, ilçe müftülüğünce düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Diyanet Gençlik Merkezi'nde Manevi Danışman Şamil Demir, Gençlik Koordinatörü Hasan Ali Yılmaz ve İmam Hatip Abdullah Ayan'ın teşvikleri, hayır sahibi vatandaşların destekleriyle gençler iftarda buluştu.

İftar programına katılan Kaymakam Muhammed Samet Bahar, gençlerle yaptığı sohbette başarılı olabilmelerinin yollarından ve akademik çalışmaların öneminden bahsetti. Bahar, ayrıca gençlerin güzel ahlak sahibi olarak vatana millete hizmet etmeleri gerektiği hususu üzerinde durdu. İftar programda, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol yemek duası yaptı ve akşam namazını kıldırdı.

Müftü Akyol, bu tür faaliyetleri her daim devam ettirerek gençlerin en güzel şekilde yetişmesine vesile olmayı hedeflediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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