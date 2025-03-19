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Kaymakam Ateş şehit ailelerine misafir oldu

Kaymakam Ateş şehit ailelerine misafir oldu
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Haftası kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban, kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Haftası kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve ailelerine olan minnettarlığı göstermek amacıyla düzenlenen ziyaretlerde Kaymakam Ateş ve beraberindeki heyet, şehitler Mutlu Uçar, Şükrü Öksüz ve Hilmi Mertoğlu'nun ailelerinin evlerine konuk oldu. Şehit aileleri ile sohbet eden Kaymakam Ateş, ailelerle sohbet ederek huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Kaymakam Ateş, "Bu toprakların bölünmez bütünlüğü, milletimizin özgürlüğü ve huzuru için hayatını feda eden şehitlerimiz asla unutulmayacaktır" dedi. Ailelere huzurlu bir yaşam temennisinde bulunan Kaymakam Ateş, onların her zaman yanlarında olduklarını ve devletin her türlü desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Şehit aileleri de, devletin ve toplumun kendilerini yalnız bırakmadığını ve şehitlerin hatırasının her zaman yaşatılacağını ifade ederek ziyaret için teşekkürlerini sundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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