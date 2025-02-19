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Kaymakam Ateş Malgaçemir Mahallesi'nde Eğitim ve Sağlık Tesislerini Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş Malgaçemir Mahallesi'nde Eğitim ve Sağlık Tesislerini Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Malgaçemir Mahallesi'nde ilkokul ve sağlık evini ziyaret ederek, eğitim altyapısı ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Malgaçemir Mahallesi'nde bulunan sağlık evi ve ilkokulu ziyaret etti.

Malgaçemir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve diğer kurum amirleri ile birlikte Malgaçemir İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Ateş'in ziyaretinde, okulda yapılan incelemelerde, eğitim altyapısının durumu, öğrencilerin ihtiyaçları ve okulun genel fiziki şartları değerlendirildi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Okulda, eğitim kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Kaymakam Ateş, tüm öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaymakam Ateş okul ziyaretinin ardından İlçe Başhekimi Emre Demirel ve diğer kurum amirleri ile birlikte Malgaçemir Mahallesi'nde faaliyet gösteren sağlık evini de ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık evinin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Ateş, bölgedeki sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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