Kaymakam Ateş liseli öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Ateş liseli öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette okul yönetimi tarafından Kaymakam Ateş'e okulun genel durumu, mevcut fiziki şartları, öğrenci sayısı ve devam eden eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sınıfları ve okulun çeşitli bölümlerini gezen Ateş, öğrencilerle de sohbet ederek ders süreçleri hakkında görüş aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran'ın da eşlik ettiği ziyarette, okulun ihtiyaçları, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ve öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Ateş, eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaret sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Ateş, özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı