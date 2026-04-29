Kaymakam Ateş liseli öğrencilerle bir araya geldi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette okul yönetimi tarafından Kaymakam Ateş'e okulun genel durumu, mevcut fiziki şartları, öğrenci sayısı ve devam eden eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Sınıfları ve okulun çeşitli bölümlerini gezen Ateş, öğrencilerle de sohbet ederek ders süreçleri hakkında görüş aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran'ın da eşlik ettiği ziyarette, okulun ihtiyaçları, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar ve öğrencilerin akademik başarılarını destekleyecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Ateş, eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaret sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Ateş, özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı