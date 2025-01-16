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Kaymakam Ali Güldoğan, Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Güldoğan, Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini Ziyaret Etti
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Manisa'nın Salihli ilçesinin Kaymakamı Ali Güldoğan, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Ali Erdem ve Rıza Malkoç'u evinde ziyaret ederek gazi aileleriyle ilgilendi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Ali Erdem ve Rıza Malkoç'u evinde ziyaret etti.

Bir yandan mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, bir yandan da mahallelerde ikamet eden gazi ve ailelerini ziyaret ediyor. Kaymakam Güldoğan, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Ali Erdem ile Rıza Malkoç ve ailelerini, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Kaymakam Refiki Osman Emir Gökçe ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette gazi aileleriyle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Kaymakam Ali Güldoğan "Devletimizin tüm imkanları ile her daim gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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