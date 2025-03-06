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Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanenin çeşitli birimlerini gezerek sağlık çalışanlarıyla görüşen Ateş, verimliliği artırmak için destek vereceğini belirtti.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçedeki sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla Sultanhisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastanenin farklı birimlerini gezen Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, hastaların tedavi süreçlerini yakından gözlemleyip, hastane personeliyle de görüşerek onların görüş ve önerilerini dinledi. Kaymakam Ateş, sağlık çalışanlarının işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ateş, ziyaret sırasında hastane yönetimiyle bir araya gelerek Başhekim Emre Demirel ve Hastane Müdürü M. Salih Aksu'dan hastanenin mevcut durumu ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Kaymakam Ateş, hastane çalışanlarına teşekkür ederek hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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