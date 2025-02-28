İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Öğrencilerin Evlerini Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Ekber Ateş, Öğrencilerin Evlerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, 2. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin evlerinde misafir olarak eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 2. ve 8. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilk ve orta okul öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, ikinci sınıf öğrencisi Elif Sare ve sekizinci sınıf öğrencisi Özer Alp'in evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Elif Sare ve Özer Alp'in evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Beşeylül İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Sare Baran ve Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özer Alp Sagun'un ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Kaymakamımız 2. sınıf öğrencimize eğitim öğretim hayatında başarılar dilerken 8. sınıf öğrencimize de sınavlarında başarılar dileyip, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlarca kişiye yardım dağıtacak
img

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum
img

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.