Kaymakam Ali Ekber Ateş, Öğrencilerin Evlerini Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 2. ve 8. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilk ve orta okul öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, ikinci sınıf öğrencisi Elif Sare ve sekizinci sınıf öğrencisi Özer Alp'in evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Elif Sare ve Özer Alp'in evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Beşeylül İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Sare Baran ve Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özer Alp Sagun'un ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız, öğrencilerimizle sohbet edip, tavsiyelerde bulundu. Kaymakamımız 2. sınıf öğrencimize eğitim öğretim hayatında başarılar dilerken 8. sınıf öğrencimize de sınavlarında başarılar dileyip, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN