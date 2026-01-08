Besni Kaymakamı Aslan, Atmalı Köyü'nde vatandaşlarla buluştu

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, ilçe merkezine bağlı Atmalı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy ziyareti kapsamında ilk olarak köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Aslan, daha sonra köy sakinleriyle sohbet ederek talep, görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, altyapı, yol, içme suyu, tarım ve sosyal hizmetlere ilişkin talepler hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, iletilen konularla ilgili yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin önemine dikkat çeken Kaymakam Aslan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. İletilen taleplerin ilgili kurum ve birimlere aktarılacağını ifade eden Kaymakam Aslan, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Aslan, özellikle kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi. Köy sakinleri ise ziyaretinden dolayı Kaymakam Aslan'a teşekkür ederek, sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkanı bulmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ADIYAMAN