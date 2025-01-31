Kaymakam Adem Öztürk, Sevgi Evi'ndeki Çocuklarla Etkinlikte Buluştu
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, okulların yarıyıl tatili dolayısıyla Sevgi Evi'nde minik öğrencilerle birlikte oyunlar oynadı ve onlarla ilgilendi.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sevgi Evi'nde çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, okulların yarıyıl tatile girmesi sebebiyle Sevgi Evi'ndeki minik öğrencilerinin oluşturduğu etkinliğe katıldı. Etkinlikte öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlarda oynayan Kaymakam Öztürk, çocuklarla tek tek ilgilendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel