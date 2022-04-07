ALAPLI, ZONGULDAK (İHA) - Kaybolmaya yüz tutan mesleği üç nesildir devam ettiriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki yarım asırdır kürek, kazma ve balta gibi aletlere sap yaparak mesleğini sürdüren İsmail Akkaya, 50 yıldır teknolojiye direniyor.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki işyerine her gün sabah erkenden gelerek dükkanını açıp heyecanla işinin başına geçen İsmail Akkaya kazma, kürek ve balta gibi aletlere sap yaparak çok sevdiği mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Hem de dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Mesleğini ilk günkü gibi severek yaptığını anlatan İsmail Akkaya, 15 yaşında başladığı mesleğini 50 yıldır sürdürdüğünü ifade etti. Çevre illerden getirttiği ahşabı işleyerek kazma, kürek ve keser sapına dönüştüren İsmail Akkaya, teknolojik gelişmelerin mesleğini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Her alete farklı sap üretiyorum"

Köylülerin çoğu fabrikasyon ürünlerden şikayetçi olduğunu ifade eden Akkaya, "Fabrikasyon ürünler daha çabuk yıprandığından uzun ömürlü olmuyor ve işi yarıda bıraktırıyor" diye konuştu. Mesleği oğluna da öğrettiğini anlatan Akkaya, "En sağlam ve kaliteli sap malzemesi gibi aletlere meşe ağacından sap takıyoruz. Küreklere ise kavak ağacından, sap takılacak aletin kullanım alanına ve cinsine göre sapın kalitesi, ağacın cinsi fark eder. El emeği ile yaptığımız saplara Türkiye'nin her bölgesine internet yolu siparişi ile gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. En büyük amacım dede mesleğini yaşatmak, bunun için oğluma da bu mesleği öğrettim" şeklinde konuştu.