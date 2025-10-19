Kaybolan Kedi Mikroçip Sayesinde Sahibine Kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evden kaçan Kedi, üniversite öğrencilerinin duyarlılığı ve mikroçip uygulaması sayesinde kısa sürede sahibine kavuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayın ardından hayvan sahiplerine "çip taktırarak kayıt altına aldırın" çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde evinden kaçan "Şira" isimli Kedi, günler sonra İsabeyli Mahallesi'nde üniversite öğrencileri tarafından bulundu. Sahibini bulamayan öğrenciler, kediyi Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürerek "sahibi yoksa sahiplenebiliriz" talebinde bulundu. Müdürlükte yapılan incelemede kedinin çipli olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çip sayesinde kısa sürede Şira'nın sahibine ulaştı. Haberi alan kedi sahibi, sevinçle müdürlüğe gelerek Şira'yı bulan öğrencilerden teslim aldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Evcil hayvanlarınıza mikroçip taktırarak kayıt altına aldırmak, muhtemel kayıplarda hem hayvanınızın hem de sizin mağduriyet yaşamanızı önler. Şira'nın bulunmasında çip uygulaması etkili olmuştur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN