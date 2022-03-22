Kayapınar'da Ramazan Ayı öncesi fırınlara sıkı denetim

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığına zarar verebilecek gıda ürünlerinin önüne geçmek için işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri, ilçede yaptığı fırın denetimlerinde ekmeğin gramaj, fiyat tarifesi ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatlarını kontrol etti. Zabıta ekipleri, mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında, belirlenen süre zarfında var olan eksikliklerin giderilmesi için durum tespit tutanağı tuttu.

Ekipler, denetimlerini Ramazan Ayı boyunca ara vermeden devam edeceğini duyurdu.