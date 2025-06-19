Kayabağlar Beldesi'nde Hayatını Kaybeden Gençler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Kayabağlar Beldesi'nde Hayatını Kaybeden Gençler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde, silahlı saldırı ve trafik kazalarında hayatını kaybeden gençler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu. Belde halkı, dualar ederek yaşanan olumsuz olayların tekrarlanmaması dileğinde bulundu.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesindeki vatandaşlar, silahlı saldırı ve trafik kazalarında hayatını kaybeden gençler için Mevlid-i Şerif okuttu.

Belde halkı tarafından kendi imkanlarıyla organize edilen programda, Adnan Pekgöz, Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz'in ruhları için dualar edildi, Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit sonrası topluca yemek ikramında bulunulurken, kazada yaralananlar için de şifa dilekleriyle dualar okundu. Belde sakinlerinden Çetin Petek, bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını arzu ettiklerini belirterek, "Beldemizde yaşanan bu olumsuz musibetler yüzünden bu adakları el birliğiyle köy halkı olarak kestik" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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