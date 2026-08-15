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Hatay'da Sondaj Suyunda Serinleme Keyfi

Hatay'da Sondaj Suyunda Serinleme Keyfi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcak ve nemden bunalan Ahmet Gülden, arkadaşlarıyla birlikte sondaj suyunun çıkış noktasına gelerek buz gibi yer altı suyunda yüzdü ve serinledi. Elbisesiyle sırılsıklam olan Gülden, her hafta bir gün bu geleneği yaşadığını, kavun ve karpuz yiyerek serinlediklerini söyledi.

Hatay'da kavurucu sıcakta serinlemek isteyen Ahmet Gülden, elbisesiyle sondaj suyunun altında kendini ıslattı ve yüzerek ferahlatan serinliğinin tadını çıkarttı.

Reyhanlı ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcakla birlikte etkili olan nem vatandaşları zorluyor. İlçede yaşayan Ahmet Gülden isimli genç, arkadaş grubuyla birlikte sondaj suyunun çıkış noktasına gelerek serinleten buz gibi yer altı kaynak suyunun tadını çıkarttı. Suyun altına girerek kendini ıslatan ve yüzerek elbisesiyle sırılsıklam olan Gülden, her hafta bir gün bu keyfi yaşadığını söyledi.

Sondaj suyunun çıkış noktasında vakit geçirerek serinlediklerini ifade eden Ahmet Gülden, "Bizde adettir gelip sondaj suyunda serinlemek. Haftanın bir günü sondajın başında kavunumuzu, karpuzumuzu kesip serinleriz. Havalar çok sıcak, mevsim yaz. Hem serinledik hem de kavunumuzu yedik ve şimdi gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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