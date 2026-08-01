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Kavurucu sıcaklarda sahillere akın ettiler

Kavurucu sıcaklarda sahillere akın ettiler
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Bursa’da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Bursa'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Deniz suyu kalitesinin "iyi" seviyede açıklanmasıyla birlikte plajlarda yoğunluk yaşanırken, denize atlayan çocuklar ve aileler renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Özellikle Gemlik ilçesine bağlı Kumla sahilinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, çocuklar iskelelerden denize atladı, aileler ise serin suların tadını çıkardı. Kumsalda güneşlenen ve denize giren vatandaşlar sıcak havanın bunaltıcı etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Kumla'da yazlığının bulunduğunu söyleyen Haşmet Haşimoğlu, bölgeyi yıllardır severek tercih ettiklerini belirterek, "Burada yazlığımız var. Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Severek geliyoruz. Su artık çok temiz. Kumla insanı da çok güzel insanlar. Çocuklar buraya gelince çok mutlu oluyor. Burada cankurtaran ekipleri de var. Bu da bize güven veriyor. Deniz çok güzel, herkese öneriyorum. Bu sıcak havalarda birebir" dedi.

Öte yandan, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temmuz ayının ikinci turunda yapılan yüzme suyu analizleri de vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini ortaya koydu. Mudanya, Gemlik ve Karacabey'in Marmara Denizi kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki toplam 24 plaj ve kamp alanında gerçekleştirilen analizlerde 19 plajın "iyi kalitede su (girilebilir)", 5 plajın ise "orta kalitede su (girilebilir)" seviyesinde olduğu açıklandı.

Analizlere göre Gemlik'te Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Narlı Halk Plajı, Küçükkumla Halk Plajı, Kurşunlu Kadınlar Plajı ve Gemsaz Halk Plajı iyi kalite suya sahip olurken, Kumsaz Halk Plajı orta kalite olarak belirlendi. Mudanya'da Altıntaş, Burgaz, Eşkel, Eğerce, Zeytinbağı, Coşkunöz ve Burgaz Altınkum plajları iyi kalite suya sahip olurken, Mesudiye ve Kumyaka plajları orta kalite olarak açıklandı. Karacabey'de Malkara, Kurşunlu ve Yeniköy Halk Plajı'nın büyük bölümü iyi kalite suya sahip olurken, Yeniköy'deki bir ölçüm noktası orta kalite çıktı. İznik Gölü'nde ise Göllüce, İnciraltı Mevkii ve Orhangazi Halk Plajı iyi kalite suya sahip olurken, Darka Tatil Köyü orta kalite olarak değerlendirildi.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, sahillerdeki yoğunluğun da devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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