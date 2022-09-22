Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavşağın 40 günde yüzde 40'ı tamamlandı

Yerel Haberler

Kavşağın 40 günde yüzde 40'ı tamamlandı

40 gün önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında inşaat çalışmalarına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı.

40 gün önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında inşaat çalışmalarına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da öncesinde ve yapım aşamasında yakından takip ederek, 40 gün önce inşaat çalışmalarına başlanan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları hızla ilerliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin doğu kısmında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, 40 günde projenin yüzde 40'ının tamamlandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title