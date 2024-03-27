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Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpışması Sonucu Ölen 6 Kişilik Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişilik aile kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin yan yana defnedilmesi ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin'in annesiyle aynı defnedilmesi gömülmesi yürekleri burktu.

Kaza; geçtiğimiz gün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada ölen aile için Payas ilçesi Asri mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazı, Şehitlik Camii'nde 5 tabutun yan yana konulmasıyla kılındı. Namazın ardından cenazeler, yan yana defnedildi. Anne Zeliha Sönmez ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin'in aynı mezara defnedilmesi yürekleri burktu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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