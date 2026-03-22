Katar Savunma Bakanlığı: "1 helikopterimiz rutin görev sırasında denize düştü"

Katar Savunma Bakanlığı, rutin bir görevde olan Katar'a ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ülkeye ait deniz sahasında düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşanan arıza ya da helikopterdeki kişi sayısı ile ilgili detaylı bilgi verilmedi. Mürettebat ile yolculara ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı