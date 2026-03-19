Haberler

Katar açıklarındaki gemiye saldırı şüphesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, Katar'ın Ras Laffan bölgesinde bir gemiye bilinmeyen bir cismin isabet ettiğini ve tüm mürettebatın güvende olduğunu duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Katar'ın Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini duyurdu.

Uluslararası deniz ticareti güvenliği konusundaki endişeler sürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), bu kez Katar'ın Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet ettiğini duyurdu. Tüm mürettebatın güvende olduğu aktarılarak, "Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi. Saldırı şüphesine yol açan son olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

BAE açıklarındaki gemiye isabet eden cisim yangına neden olmuştu

UKMTO'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye bilinmeyen bir cisim isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı kaydedilmişti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

