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Kastamonu Valiliği'nden Çalışan Gazeteciler Günü Sergisi

Kastamonu Valiliği'nden Çalışan Gazeteciler Günü Sergisi
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Kastamonu Valiliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği sergide Kastamonu Vilayet Matbaasında basılan eski eserleri vatandaşlara tanıttı. Açılışta Kastamonu basınının tarihi önemi vurgulandı.

Kastamonu Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kastamonu Vilayet Matbaasında basılan eserler düzenlenen sergide vatandaşlara açıldı.

Kastamonu Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sergi düzenlendi. Valilik binasında açılışı yapılan sergide Kastamonu Vilayet Matbaasında basılan eski eserler yer aldı. Birbirinden değerli eserlerin olduğu serginin açılışında konuşan Kastamonu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, "Türk basın tarihinde Kastamonu'nun çok özel önemi vardır. Kastamonu basın tarihinde de Kastamonu Vilayet matbaasının özel bir öneme haizdir. 1868 yılında dönemin valisi Mehmet Reşit Paşa tarafından Kastamonu Vilayet mataabısı kuruluyor. 1869 yılından itibarende basıma başlıyor. İlk basılan kitaplarda sergimizde bulunmaktadır. 1872 yılında da Kastamonu Vilayet Gazetesi, ilk kez yayın hayatına başlıyor. 1869 yılı ile 1928 yılları arasında tespit edebildiğimiz kadarıyla 130 ya da 140 civarında kitap basımı yapılmış matbaada. Biz ise, burada 50 civarında kitabımızı sergileyeceğiz. 20 civarında da gazete yayınlanmış. Kastamonu Vilayet Gazetesi ile başlamış Açıksöz Gazetesi ile devam etmiş. Bu zaman zarfında 20 civarında da gazete ve dergi yayınlanmış. II. Meşrutiyetin ilanından sonra yani 1908 yılından sonra Kastamonu'da gazete ve dergi basımı hızlanıyor. O tarihe kadar sadece Kastamonu Vilayet matbaası var. Ondan sonra Köroğlu, Zafer Gazeteleri gibi gazeteler Kastamonu'ya yayın hayatına başlıyorlar. Zafer Gazetesi de hem basın tarihi açısından hem de Kurtuluş Mücadelesindeki yayınlarıyla aynı Açıksöz Gazetesi gibi önemli bir yer tutar. Çünkü milli mücadelenin basın yayınlığını yapan Açıksöz Gazetesi de Kastamonu Vilayet Matbaasında basılan gazetelerden bir tanesidir. Biz, bu yıl sadece kitap üzerinden sergimizi oluşturduk, inşallah önümüzdeki yıl da niyetimiz Kastamonu basın tarihi ile ilgili sergi açmak. Kastamonu Vilayet matbaasında günümüze kadar basılan bütün gazete ve dergileri sergilemek istiyoruz Sayın Valimizin himayelerinde" dedi.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "Aynı zamanda bugün İdareciler Günü. Meslektaşlarımın da bu vesile ile İdareciler Gününü kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıl biraz daha teferruatlı bir sergimiz olacak. Bu yıl sadece kitaplardan oluşan bir sergi açtık. Yeni Halkla İlişkiler Müdürümüz Hamdi Bey, birimiyle Kastamonu basınına, yayınlanmış kitaplarıyla ve dergileriyle ciddi katkıları olacağını umuyoruz. Kastamonu Araştırmaları Dergisini çıkarıyor. İnşallah bundan sonrada devam edecek. İlimizin tarihi ile ilgili çeşitli kitapları bulunuyor. Bu tür çalışmalarının da aynı şekilde inşallah bundan sonrada devam edeceğini umuyor ve diliyorum. Sergide emekleri geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılıştan sonra Vali Dallı, beraberindeki heyetle birlikte sergideki eserleri inceleyerek Kastamonu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant'tan bilgiler aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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