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Kastamonu Ormanında Ayının Fotokapanla Sınavı

Kastamonu Ormanında Ayının Fotokapanla Sınavı
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Kastamonu'da ormanda gezen bir boz ayı, fark ettiği fotokapanı yerinden sökmeye çalışırken kameralara yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Kastamonu'da ormanda gezerken fark ettiği fotokapanı yerinden sökmeye çalışan ayı, kameralara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunması çalışmaları dahilinde ormanlık alanlara fotokapan yerleştirdi. Ormanlık alanların çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanın önünden geçen boz ayılar saniye saniye görüntülendi. Boz ayılardan biri fark ettiği fotokapanı bağlı olduğu ağaçtan sökmeye çalıştı. Boz ayının fotokapanla olan imtihanı fotokapanın kamerasıyla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü o anları, "Önce sakin bir doğa gezisi, sonra teknolojiye merak! Fotokapanı sökmeye çalışsa da biz yakaladık. Bizden kaçış yok! Yaşat-koru-sev" notuyla sosyal medyadan paylaştı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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