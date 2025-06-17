Kastamonu Havalimanı'nda Nefes Kesen Uçak Kazası Tatbikatı

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Kastamonu Havalimanı'nda 143 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, senaryo gereği bir uçakta meydana gelen kaza sonrası olay yerine müdahale senaryolarını içeriyordu. Uçaktaki yaralıların hızlı tahliyesi ve kimyasal sıvının güvenli bir şekilde çıkartılması başarıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu'da nefes kesen uçak kazası tatbikatı

KASTAMONU - Kastamonu Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatı 143 personelin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu Havalimanında uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği 120 yolcu ve 6 mürettebatla İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen uçakta mürettebat zehirlendi. İniş esnasında da pistten çıkan uçağın sol motorunda ve burun kısmında yangın çıkarken, yangına Kastamonu Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza sebebiyle uçaktaki yaralılar, ARFF, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hızlı bir şekilde tahliye edildi. Kayıp olan 3 yolcu ise jandarma, JAK, jandarma köpek arama unsuru, jandarma komando birliği, ARFF, AFAD ve UMKE personeli tarafından ormanlık alanda bulundu.

Uçaktan tahliye edilerek müdahale sahasına taşının yaralılardan, durumu kritik olanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kargo kısmında bulunan kimyasal sıvı da AFAD ekipleri tarafından uçaktan çıkartılarak kaza yerinden uzaklaştırıldı.

18 kurumdan 143 personel ve 43 araç ile gerçekleştirilen tatbikata katılan Kastamonu Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, personelleri tebrik etti.

Vali Yardımcısı Ergün, "Kastamonu Havalimanı olarak iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz tatbikatlardan birini daha başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biz kaza, kırım ve benzeri Kastamonu itfaiyesi ihtimal risklere karşı bütün kamu kurumlarında olduğu gibi belirli periyotlarla tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. En son iki yıl önce 2023 yılında yine burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün de kurum kuruluşlarımızın katılımı ile başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Ben bu tatbikatı gerçekleştiren, bu tatbikatta emeği olan başta Devlet Hava Meydanları, Kastamonu Havalimanı Müdürümüz başta olmak üzere bütün personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Tatbikata Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Havalimanı Müdürü Taylan Öncel, Yardımcısı Mustafa Şabanoğlu, Havalimanı Sorumlusu Metin Tiraki, Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ile havalimanı çalışanları ve personeller katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Yerel
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