Kastamonu haber! Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti Yerel Haberler Edinilen Kastamonu gelişmesine göre İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni göreve başlayan İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yeni göreve başlayan İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnönü Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile birlikte bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ustaoğlu'na Başkan Bozkurt teşekkür ederken, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu da nazik ziyaretleri dolayısıyla İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kadir Bozkurt Hisarcık Bozkurt İnönü Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kastamonu haber! Başkan Bozkurt'tan Kaymakam Ustaoğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.