Haberler

Üniversite öğrencileri karın tadını çıkardı

Üniversite öğrencileri karın tadını çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, Kastamonu'da gezi düzenleyerek kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladılar. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Ilgaz Dağı'ndaki piknik ve kayak etkinlikleri ile keyifli bir gün geçirdiler.

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Ilgaz Dağı'nda unutulmaz bir gün yaşadı.

İhlas Vakfı bünyesindeki Kastamonu'da yer alan Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Kastamonu Üniversitesi öğrencileri için gezi düzenlendi. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katı sağlamak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında, ilk olarak Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ziyaret edildi. 60 öğrencinin katıldığı gezi kapsamında, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu evliyaları tanıtıldı. Daha sonra Ilgaz Dağı'nda bulunan Yıldız Tepe Kayak Merkezine götürülen öğrenciler, çeşitli etkinliklerle karın tadını çıkarma fırsatı buldu. Kayak Merkezi'ndeki piknik alanında mangal yapan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Yurt Müdürü Enis Köklü, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağladıklarını önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak temel görevimiz. Ayrıca öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerimiz oluyor. Geziler bu tür faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca öğrencilerimize yönelik rehberlik, konferans ve kurslarımız devam ediyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket