Üniversite öğrencileri karın tadını çıkardı

Kastamonu'da bulunan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Ilgaz Dağı'nda unutulmaz bir gün yaşadı.

İhlas Vakfı bünyesindeki Kastamonu'da yer alan Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Kastamonu Üniversitesi öğrencileri için gezi düzenlendi. Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katı sağlamak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında, ilk olarak Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ziyaret edildi. 60 öğrencinin katıldığı gezi kapsamında, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu evliyaları tanıtıldı. Daha sonra Ilgaz Dağı'nda bulunan Yıldız Tepe Kayak Merkezine götürülen öğrenciler, çeşitli etkinliklerle karın tadını çıkarma fırsatı buldu. Kayak Merkezi'ndeki piknik alanında mangal yapan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Yurt Müdürü Enis Köklü, öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağladıklarını önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak temel görevimiz. Ayrıca öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerimiz oluyor. Geziler bu tür faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca öğrencilerimize yönelik rehberlik, konferans ve kurslarımız devam ediyor" dedi. - KASTAMONU