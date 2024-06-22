Kastamonu'da Yunuslar Balıkçı Teknesine Eşlik Etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu. Yunusların tekneye "kılavuz kaptanlık" yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Denikkonak köyü açıklarında seyreden balıkçı teknesine yunus balıkları eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu. Karadeniz'e açılan Emre Yavuz'un kaydettiği görüntülerde, yunus balıkları bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu. - KASTAMONU