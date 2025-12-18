Haberler

Kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta, ekipleri seferber etti

Güncelleme:
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapalı olan köy yolu, hastalanan bir kadın için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı. Hasta, tedavi edilmek üzere hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmasının ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle köy yolları ulaşıma kapandı. Yolu kapalı olan köylerde Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Çalışmalar sayesinde kapalı yollar yeniden ulaşıma açılıyor. Kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Tezcanlar köyü Ahadlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın, hastalanan eşi Fatma Aydın'ı hastaneye götüremedi. Aydın, Tezcanlar köyü muhtarı Murat Görgü ile iletişime geçerek yardım istedi. Köy muhtarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla köy yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Yolun açılmasının ardından evinden alınan hasta, tedavi edilmek üzere Devrekani Devlet Hastanesine götürüldü.

"Yolumuz açıldı, eşimi hastaneye götürüyorum"

İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür eden Mehmet Aydın, "Eşim rahatsızlandı, durumu ağırlaştı. Yol kapalı olduğu için ulaşım sağlayamadık. Muhtarın kardeşini aradım, o da muhtarla irtibata geçti. İl Özel İdaresi ekipleri geldi ve yolu açtı. Şimdi hastamı hastaneye götürüyorum. Yaklaşık 10 günde 7'nci kez hastaneye gidiyoruz" dedi.

Fatma Aydın ise, "Her yerim ağrıyor. Devrekani Devlet Hastanesi'ne gidiyorum. Yollarımız kapalıydı, devlet geldi, açtı. Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu. - KASTAMONU

