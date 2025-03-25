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Kastamonu'da Tofaş-Fiat Marka Otomobil Yangını

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park halindeki Tofaş-Fiat marka otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araçta büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Tofaş- Fiat marka otomobil alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park halindeki Tofaş-Fiat marka araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S.'ye ait, Tofaş-Fiat marka otomobilde park halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükselmesinin ardından çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın yerine Çatalzeytin itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümünde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - Yerel
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